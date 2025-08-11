Ultim'ora Da Empoli: Obaretin, stavolta è fatta! Le cifre e la formula dell'affare

Sembra arrivata al termine la telenovela estiva per Nosa Edward Obaretin. Secondo le ultime informazioni riferite dai colleghi di Pianetaempoli, Empoli e Napoli avrebbero rivisto leggermente le condizioni iniziali per il trasferimento dell’ex calciatore del Bari: i toscani infatti avrebbero insistito per inserire un diritto di riscatto anziché un obbligo, come previsto inizialmente.

Sulle cifre non dovrebbero esserci novità: per il prestito, l’Empoli verserebbe poco più di 300 mila euro, mentre l’eventuale riscatto si aggirerebbe tra i 3 e i 3,5 milioni di euro, ma la scelta di Obaretin non è cambiata e vuoel disputare il prossimo campionato di B con la maglia dell’Empoli. Dopo una lunga attesa, il classe 2003 a breve dovrebbe unirsi alla corte di Guido Pagliuca. Obaretin secondo i colleghi toscani diventerà un titolarissimo della difesa dell'Empoli.