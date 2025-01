Da Manchester - Amorim frustrato: deve cedere per acquistare, ma Garnacho non sarà svenduto

vedi letture

Il tecnico Ruben Amorim è sempre più frustrato per l’inattività del Manchester United in questa sessione di mercato invernale. Quando ha accettato l’incarico a novembre, Amorim potrebbe non essere stato pienamente consapevole delle difficoltà finanziarie del club, nonostante la dirigenza insista di aver fornito una visione chiara della situazione.

Il Manchester United - si legge sul Manchester Evening News - ha ammesso di rischiare di non rispettare le regole del fair play finanziario, con perdite di 319 milioni di sterline negli ultimi tre anni. La dirigenza ha comunicato ad Amorim che ogni nuovo acquisto deve essere finanziato da cessioni, ma al momento non sono state completate operazioni in uscita.

Alejandro Garnacho è uno dei nomi più richiesti, con Chelsea e Napoli interessati, ma lo United non intende svenderlo. Nonostante ciò, cessioni come quelle di Antony, Rashford e Malacia potrebbero concretizzarsi prima della chiusura del mercato. Il club, 13° in Premier League, ha bisogno di rinforzi, in particolare in attacco, ma ogni movimento è rinviato agli ultimi giorni di mercato