Da Milano - A fine mese incontro per rinnovo Kvara: pronto ingaggio da 7mln bonus compresi

A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio - 3° Tempo è intervenuto Nicolò Schira, esperto di calciomercato: "Bonny è un nome che piace, adesso c’è una fase di scouting. In questo periodo, i direttori sportivi e i loro collaboratori vanno in giro a guardare decine e decine di partite per fare una scrematura. Il Napoli purtroppo ha la settimana libera e ne approfittano anche i dirigenti di punta e non solo gli osservatori per andare a vedere partite.

Bonny è un nome che il Napoli aveva già sondato in estate, il Parma non era interessato a venderlo ed è stata la strategia giusta per tutti. Il Napoli lo segue, ha ottimi rapporti con l’entourage del giocatore, può essere un’idea per il vice Lukaku per l’estate, laddove Simeone e Raspadori non dovessero ingranare e chiedere più spazio altrove.

Rinnovo Kvara? Su Kvara penso che ci stiamo avvicinando, va ancora colmato del tutto il gap con il Napoli che è arrivato a 5.5 + bonus per arrivare a 7, serve ancora uno step, secondo me. Credo si vedranno a fine mese. Kvara necessita, si aspetta e merita un adeguamento, ma il Napoli non vuole farsi prendere troppo dalla gola memore di quanto accaduto con Osimhen.