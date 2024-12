Da Milano - Danilo si avvicina: ha dato priorità al Napoli, Conte decisivo

Danilo potrebbe essere il primo acquisto del Napoli per il mercato di gennaio. Nicolò Schira, giornalista ed esperto di mercato, ha riferito le ultime sulla trattativa su X: "Danilo Luiz si avvicina al Napoli dalla Juventus . Accordo di massima per un contratto fino al 2026. Alcuni club (Flamengo, Al Nassr, OM e ManUnited) hanno chiesto informazioni per Danilo, che ha dato la priorità al Napoli. Antonio Conte sta avendo un ruolo decisivo".

#Danilo Luiz is getting closer to #Napoli from #Juventus. Agreement in principle for a contract until 2026. Some clubs (Flamengo, Al Nassr, OM and ManUnited) have asked info for the Danilo, who has given his priority to Napoli. Antonio #Conte is having a decisive role. #transfers https://t.co/WBPERe948G