Da Milano - Di Lorenzo non ha cambiato idea: vuole partire e andare alla Juve

Quando finirà il caso Giovanni Di Lorenzo? E, soprattutto, come finirà? Presto è previsto un incontro tra Mario Giuffredi e il calciatore, la cui posizione a quanto pare non è cambiata. E' quanto scrive Nicolò Schira, giornalista ed esperto di mercato di Tuttosport, intervenuto tramite il suo account X:

"L'agente di Giovanni Di Lorenzo (Mario Giuffredi) sta volando in Germania. Guarderà Euro 2024, la partita tra Italia e Albania. Poi parlerà con il capitano di Napoli , che non ha cambiato i suoi piani: vuole partire. Juventus in pole, se il Napoli accetta di cederlo: pronto contratto fino al 2028 + opzione per il 2029".