Da Milano - Gilmour costerà di più in caso di scudetto: il retroscena

E' ormai fatta per l'arrivo di Billy Gilmour al Napoli. C'è un retroscena relativo al suo arrivo ormai imminente. Il giocatore costerà 15 milioni più 2 di bonus scrive Nicolò Schira sui social. Un milione in caso di Champions, un altro in caso di scudetto vinto in questo campionato. Bonus dunque legati ai risultati che raggiungerà la squadra.

