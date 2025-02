Da Milano - Il Napoli frena: Ngonge stoppa un giro di esterni

Rischia di non decollare il giro degli esterni: la Lazio aveva bussato al Napoli per Cyril Ngonge, il cui arrivo avrebbe potuto liberare Loum Tchaouna per il Bologna che aveva già incassato il si del ragazzo. Per ora si registra frenata del Napoli su Ngonge che stoppa tutto. A riferirlo su X, è Nicolò Schira, giornalista ed esperto di mercato.