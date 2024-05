Da Milano - Il Napoli in corsa per Brescianini: il Milan avrà il 50% sulla sua cessione

Nuove voci da parte di un interesse del Napoli per il centrocampista del Frosinone Marco Brescianini. Ne scrive sul proprio profilo X Nicolò Schira, giornalista ed esperto di mercato, che svela anche un dettaglio che riguarda il Milan: "Atalanta, Juventus, Napoli, Bologna e Fiorentina hanno mostrato interesse per il centrocampista del Frosinone Marco Brescianini. Il Milan ha il 50% sulla vendita futura".

