Occasione in prestito dal Real Madrid? Mastantuono cerca squadra per sei mesi

Non c'è solo il fardello di Xabi Alonso e un futuro nebuloso al Real Madrid. El Nacional ha sganciato una bomba a proposito di Franco Mastantuono: il gioiellino classe 2007, prelevato in fretta e furia dal River Plate in estate - con il pagamento di oltre 60 milioni di euro per ingaggiare il giocatore più oneroso nella storia del calcio argentino - starebbe valutando l'idea di un trasferimento a breve termine lontano dal club madrileno. L'ala destra di 18 anni, promessa della Nazionale Albiceleste e sul quale fa grande affidamento il Real con prospettive future, in realtà vorrebbe poter contare su un posto fisso in una squadra d'alto livello nei prossimi mesi. I soli 551 minuti in LaLiga, due uniche titolarità in Champions League (contro Marsiglia e Kairat Almaty) salvo le briciole trovate contro la Juventus sono un bottino troppo misero per le aspettative di Mastantuono nell'anno del Mondiale.

L'obiettivo è avere un posto certo nella cerchia del CT Scaloni nell’Argentina per la Coppa del Mondo e il centrocampista di 18 anni starebbe seriamente considerando un trasferimento in prestito di 6 mesi per la seconda metà della stagione corrente, secondo quanto rivelato dal quotidiano dominicano. Così da assicurarsi continuità di gioco e restare saldamente nei radar del tecnico della Nazionale campione del Mondo in carica. Una proposta vista come scelta strategica e non come mancanza di fiducia nel suo futuro a lungo termine al Real Madrid, ribadito più volte dal suo arrivo nella capitale spagnola.