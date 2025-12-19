Vergara verso il prestito! Schira: "Vuole giocare di più, tre squadre di A già interessate"

Antonio Vergara ha trovato poco spazio fin qui, alla sua prima vera stagione da calciatore del Napoli. E a gennaio potrebbe partire. A riferirlo è Nicolò Schira, giornalista ed esperto di mercato di Tuttosport:

"Antonio Vergara vuole giocare di più ed è pronto a lasciare Napoli nella sessione di calciomercato di gennaio. Tre club di Serie A hanno già mostrato interesse per il centrocampista per un prestito di 6 mesi".