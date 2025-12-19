Retroscena Hojlund: spunta la mossa di Conte quando seppe che trattava col Milan
Rasmus Hojlund si è preso la scena nella semifinale di Supercoppa vinta dal Napoli contro il Milan. Gol e mezzo assist per l’attaccante danese, protagonista assoluto del 2-0 di Riad. L’edizione odierna di Tuttosport svela un interessante retroscena legato al suo arrivo in estate alla corte di Antonio Conte.
Il tecnico azzurro, rimasto senza Romelu Lukaku per il grave infortunio del belga, avrebbe insistito con forza per avere Hojlund, che in quei giorni stava valutando anche la proposta del Milan. Una scelta rivelatasi vincente: in Supercoppa il danese ha trascinato il Napoli in finale, confermando la fiducia totale del suo allenatore.
Podcast TN
