Cagliari, si pensa a Dzeko o Lucca: si studia fattibilità operazione

Con il rientro di Lukaku potrebbe ridursi lo spazio per Lorenzo Lucca. Così ora per lui spunta anche l'ipotesi Cagliari in prestito. Ne scrive il quotidiano Tuttosport oggi in edicola.

"Su Dzeko ha fatto un sondaggio anche il Cagliari, che nel frattempo ha alzato il telefono nei giorni scorsi per cercare di capire le intenzioni del Napoli sul fronte Lorenzo Lucca. La punta classe 2000 sta giocando pochissimo in azzurro e rischia di trovare ancor meno spazio nel girone di ritorno alla luce del ritorno ormai prossimo di Lukaku. E così il ds Guido Angelozzi sta studiando la fattibilità dell'operazione, che sarebbe in prestito fino a giugno".