Mainoo-Man United, è rottura! Il centrocampista apre all'addio a titolo definitivo

Kobbie Mainoo, grande obiettivo del Napoli per il centrocampo, sarebbe sempre più aperto a un’uscita definitiva dal Manchester United. Secondo quanto raccontato dal Daily Mail, il rapporto tra il centrocampista e il club sarebbe arrivato a un vero e proprio punto di rottura, con il giocatore che non vedrebbe prospettive sotto la gestione di Ruben Amorim.

Un segnale forte è arrivato anche dall’Old Trafford: al momento dell’ingresso in campo del giovane inglese, lo stadio ha reagito con un boato, ribadendo l’affetto dei tifosi e il desiderio di vederlo restare. Un contrasto netto tra il sentimento della piazza e una situazione interna sempre più delicata.