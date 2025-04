Da Milano - In caso di addio Conte, nella rosa dei sostituti Allegri e Italiano

Il futuro di Antonio Conte fa parlare tutta la stampa italiana, soprattutto dopo le parole del tecnico del Napoli alla vigilia della sfida con il Monza.

Nicolò Schira, giornalista ed esperto di mercato, prova a tracciare un possibile scenario su X: "Se Antonio Conte decidesse di andarsene Napoli a fine stagione, nella rosa dei possibili sostituti del Napoli ci sono Vincenzo Italiano e Max Allegri (che ha un ottimo rapporto con il ds Manna fin dai tempi della Juventus)".

If Antonio #Conte decides to leave #Napoli at the end of the season, in Napoli’s short list as possible replacement there are Vincenzo #Italiano and Max #Allegri (he is in a very good relationship with the sporting director Manna since Juventus’ Times). #transfers