Da Milano: "Kvaratskhelia, forse neppure il triplo dello stipendio sarà sufficiente"

Nicolò Schira, giornalista esperto di mercato, è intervenuto a Radio Marte

Nicolò Schira, giornalista esperto di mercato, è intervenuto a Radio Marte: "Kvaratskhelia aspetta il PSG? Se c'è interesse di un club importante, ma questo interesse non è così radicato, devi stare attento a sbilanciarti. Kvara è sempre molto abbottonato, nelle dichiarazioni; hanno fatto più casino il papà, Badri, e l'agente... Rinnova? La partita resta aperta ma il blitz di ieri ha portato alcuni passi in avanti per la permanenza.

Per il Napoli Kvara è incedibile. Il club azzurro gli propone il triplo dello stipendio, ma potrebbe non essere sufficiente. In passato, a 4,5 il georgiano avrebbe firmato senza battere ciglio, ma ora non bastano: con il PSG che ne offre 9,5, ne serviranno almeno 5,5 o 6, per trattenerlo. Ed anche una clausola, magari, per avere una sorta di 'exit strategy tra' un anno. La differenza è grande, magari con 6 e bonus, più clausola valevole per l'anno prossimo, ne esci".