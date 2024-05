Da Milano - La Juve monitora Di Lorenzo: Giuntoli prepara il colpo

Nicolò Schira, giornalista ed esperto di mercato, ha parlato della situazione di Giovanni Di Lorenzo, capitano del Napoli che tramite il suo procuratore ha chiesto di essere ceduto nella prossima finestra di mercato: "La Juventus sta monitorando la situazione di Giovanni Di Lorenzo come ho rivelato venerdì scorso. Giuntoli lo ama e sta preparando una mossa se il Napoli lo mettesse sul mercato. L'esterno destro aveva chiesto di essere ceduto la settimana scorsa".

#Juventus are monitoring Giovanni #DiLorenzo’s situation as I revealed last Friday. #Giuntoli loves him and is preparing a move if #Napoli put him on the market. The right-fullback has asked to be sold last week. #transfers https://t.co/15qT78OEKo