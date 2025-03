Da Milano - La Juve sogna Conte, un tentativo lo farà. Idea Gasp: Tudor può fare da muletto

La Juventus ha deciso di esonerare Thiago Motta, Igor Tudor sarà il nuovo allenatore dei bianconeri. Ne ha parlato quest’oggi sul proprio canale Youtube Nicolò Schira, giornalista ed esperto di mercato: “Tudor ha dato il via libera ad accettare di mettersi in gioco un contratto sino al termine della stagione vedremo se poi farà o non farà pure il Mondiale per Club. Con l'opzione unilaterale in favore della Juventus, ma senza rinnovo automatico, a discrezione della Juve di poter rinnovare per un altro anno condizioni già prestabilite. Due milioni e mezzo come stipendio.

Perché la Juve vuol tenersi le mani libere per la prossima stagione, perché sogna Conte. Poi vedremo se sarà possibile, ma un tentativo lo farà la per Antonio Conte. Questo è poco ma sicuro. Gasperini è un'idea, attenzione perché Tudor può fare da muletto a Gasperini. Quel 3-4-2-1 che utilizzerà il tecnico croato è il marchio di fabbrica di Gasperini a Bergamo degli ultimi anni. Quindi potrebbe essere una sorta di prepariamo il terreno. E poi ci sono Pioli, Mancini, che sono dei nomi che comunque la Juve in qualche modo sonda, valuta”.