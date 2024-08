Da Milano - Lukaku-Napoli, contatti positivi col Chelsea! Romelu spinge, azzurri fiduciosi

Il ds azzurro Giovanni Manna è volato a Londra per convincere il Chelsea a cedere Romelu Lukaku per una cifra di 25mln di euro più di 5 di bonus. Il blitz del direttore sportivo sembra andare nel migliore dei modi.

Nicolò Schira, giornalista ed esperto di mercato, riferisce su X le ultime sulla trattativa: "Colloqui positivi oggi tra Napoli e Chelsea per Romelu Lukaku . Big Rom vuole e spinge per unirsi al Napoli (già concordati i termini personali per un contratto fino al 2027 con uno stipendio di € 6,5 milioni all'anno più bonus come rivelato un mese fa) e il Napoli è abbastanza fiducioso di finalizzare".

Positive talks today between #Napoli and #Chelsea for Romelu #Lukaku. Big Rom wants and pushing to join Napoli (already agreed personal terms for a contract until 2027 with a salary of €6,5M/year + bonuses as revealed one month ago) and Napoli are quite confident to finalize https://t.co/AiNRjA8EAL