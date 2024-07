Da Milano - Ostigard-Rennes, nelle prossime ore la risposta definitiva del norvegese

Leo Ostigard è molto vicino a trasferirsi in Ligue1 a Rennes, il difensore norvegese potrebbe lasciare il Napoli dopo due stagioni.

Nicolò Schira, giornalista ed esperto di mercato, riferisce su X le ultime sul centrale ex Genoa: "Leo Ostigard si sta avvicinando allo Stade Rennais dal Napoli per 7 milioni di euro. Pronto un contratto fino al 2028 per il difensore centrale, che nelle prossime ore darà la risposta definitiva ma due club sono fiduciosi di finalizzare la trattativa".

Leo #Ostigard is getting closer to #StadeRennais from #Napoli for €7M. Ready a contract until 2028 for the centre-back, who will give his final answer in the next hours but two clubs are confident to finalize the deal. #transfers https://t.co/acHYLGWjtX