Da Milano - Raspadori potrebbe partire: Atalanta e club di Premier interessati

Giacomo Raspadori, attaccante del Napoli che sta trovando poco spazio in questa stagione, è oggetto di desiderio di diversi club per questa sessione di mercato di gennaio.

A riferirlo su X, è il giornalista ed esperto di mercato Nicolò Schira: "Atalanta e club di Premier League hanno chiesto informazioni per Giacomo Raspadori , che vuole giocare di più e potrebbe lasciare Napoli".

