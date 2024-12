Da Milano ricordano: "Osimhen a gennaio costerà di più"

Il giornalista esperto di mercato Nicolò Schira ricorda sui social che la clausola di Victor Osimhen, fissata a 75 milioni, cambierà per gennaio e solo per il mercato invernale. In quel periodo, infatti, il nigeriano costerà 81 milioni.

Süleyman Hurma, presidente del Karagümrük, ha intanto detto che nessun club, neppure il Galatasaray, potrà spendere 75 milioni per un singolo giocatore, lasciando intendere che sarà impossibile per il club turco acquistare a titolo definitivo Osimhen.

Victor #Osimhen’s release clause (€81M) will be valid from January 2025. From July the release clause will be of €75M. #transfers