Dalla Turchia: "Nessun club pagherà 75mln un giocatore", Osimhen torna al Napoli?

vedi letture

Süleyman Hurma, presidente del Karagümrük, club turco, ha parlato a Transfermarkt. Gli chiedono dei 75 milioni di Osimhen, il valore della sua clausola a giugno. A gennaio sarà invece di 85 milioni.

Il riferimento è alle scelte del Galatasaray: lo riscatterà? Potrà riscattarlo? La cifra è alta oppure no? Il presidente del club turco dice: "Qualsiasi club turco non può pagare 75 milioni un giocatore. Sarebbe bello ma non possiamo. Se così fosse, allora dovremmo provare a vincere la Champions League o rientrare almeno tra le prime quattro" in riferimento al budget dei club turchi per il mercato.