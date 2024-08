Da Milano - Voce a sorpresa su Ngonge: può lasciare Napoli nei prossimi giorni

Cyril Ngonge potrebbe lasciare il Napoli dopo essere arrivato al Napoli nella sessione invernale del mercato scorso. Lo riferisce l'esperto di mercato Nicolò Schira, che su X scrive così sull'attaccante del Napoli: "Cyril Ngonge può lasciare il Napoli nei prossimi giorni".

