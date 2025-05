Futuro Osimhen, il compagno Lemina: "Il Galatasaray vuole tenerlo, ma Victor..."

Mario Lemina, ex centrocampista della Juventus e oggi in forza al Galatasaray, ha rilasciato alcune dichiarazioni alla stampa e, tra i vari temi, ha parlato anche del futuro del suo compagno di squadra Victor Osimhen: "Ho un ottimo rapporto con Victor Osimhen, come con tutta la squadra. Victor è uno dei migliori attaccanti al mondo. Anche lui sta progredendo verso il nostro obiettivo attuale. Il Galatasaray vorrà sicuramente trattenerlo, ma sarà una sua decisione, e dobbiamo rispettarla".

In questa stagione in prestito in Turchia, Victor Osimhen ha messo a referto 33 gol e 8 assist tra tutte le competizioni e - se tutto andrà bene - potrebbe rincasare al Napoli con ben due trofei conquistati con il Galatasaray. Il suo futuro però sarà inevitabilmente lontano dalla città partenopea: il nigeriano sin dalla scorsa estate ha l'accordo con il presidente De Laurentiis per trovare un'altra destinazione, da capire solo quale sarà stavolta-