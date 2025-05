David-Napoli, affare ben avviato! Romano: "Sprint per chiudere ed anticipare la concorrenza"

"Jonathan David al Napoli è la trattativa più calda in Serie A. Nelle ultime ore il Napoli ha presentato un'offerta verbale molto importante al suo entourage". Lo si apprende sul canale Youtube di Fabrizio Romano. Aggiornamento sull'affare per l'attaccante canadese, anni 25, che a fine stagione si svincolerà dal Lille e dunque a zero sarà libero di accordarsi con altre società.

"Nell'ultimo anno Inter e Juve ci hanno provato e sono state attente alla sua situazione ma nessuna delle due ha fatto passi concreti per capire veramente se ci fosse la fattibilità per chiudere l'operazione. Il Napoli invece ora lo sta facendo. De Laurentiis muove passi concreti e ora deve formalizzare l'offerta verbale. La trattativa non è chiusa, servono ancora dei passi decisivi e le parti devono ancora discutere di alcuni punti molto importanti. Ma l'affare è ben indirizzato. Per ora sprint Napoli che vuole anticipare la concorrenza che c'è anche in Premier e in Liga. Vedremo come finirà. Sarà una settimana per lui molto importante".