Ultim'ora Napoli su De Winter, Dall'Inghilterra: "Forte interesse, ma c'è anche l'Inter e altre big"

Il Napoli continua a lavorare sul fronte del calciomercato per avere una rosa completa il prima possibile in vista dei ritiri estivi. Il reparto difensivo è molto attenzionato: gli azzurri hanno già un accordo per il giovane Luca Marianucci dall'Empoli, ma sono alla ricerca di un altro centrale e a questo proposito arrivano notizie dall'Inghilterra.

Il Napoli è su Koni De Winter come riporta Ben Jacobs, giornalista di 'GiveMeSport' e 'TalkSport', difensore centrale classe 2002 di proprietà del Genoa che può partire nella prossima finestra di mercato. Il belga è oggetto di un forte interesse da parte degli azzurri, che però non sono gli unici ad aver chiesto informazioni: anche l'Inter gli ha messo gli occhi addosso, Beppe Marotta è alla ricerca di un profilo giovane per quel ruolo. Ci sono pure sirene dalla Premier League: West Ham United, Tottenham e Crystal Palace i club iscritti alla concorrenza.