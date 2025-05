David-Napoli, affare caldissimo e agenti hanno già visto ADL: svelato stipendio

Sta per accendersi il mercato del Napoli. I manager di Jonathan David, centravanti del Lilla, sono arrivati a Napoli sabato per incontrare anche De Laurentiis e Manna. La storia è nel pieno, trattativa caldissima per uno dei parametri zero più ambiti d'Europa: ingaggio da 6 milioni a stagione e un bonus alla firma spalmato su più anni. Si lavora all'intesa. Lo scrive il Corriere dello Sport oggi in edicola.

IDENTIKIT

David, 25 anni, è canadese di nazionalità e nazionale ma è nato a Brooklyn, New York City. Ha collezionato gol a raffica nelle ultime stagioni - 16 in Ligue 1 quest'anno -, finendo anche nel mirino di Juve e soprattutto Inter essendo uno de più interessanti parametri zero del momento.