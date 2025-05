Rai - Spunta ostacolo per David, si valuta Nunez. Nome nuovo in difesa

Ciro Venerato, giornalista Rai esperto di mercato, è intervenuto in diretta questa mattina al Tg Sport. Oltre a parlare dell'affare in dirittura per Sudakov ha anche parlato delle manovre del Napoli per l'attacco in vista della prossima stagione. Si valuta lo svincolato Jonathan David ma non solo. E spunta anche un nome nuovo in difesa.

"In attacco proseguono gradi manovre. Per lo svincolato David resta il nodo commissione. Non a caso la dirigenza azzurra ha avviato una trattativa parallela con il Liverpool per Nunez. In difesa colloquio con gli agenti del genoano De Winter. Lucca resta nei radar: potrebbe rimpiazzare Simeone", le sue parole.