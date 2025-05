Caccia a un grande attaccante per sostituire Simeone: ieri summit per David

Jonathan David è uno dei grandi obiettivi del Napoli per rinforzare il reparto avanzato in vista della prossima stagione. L'attaccante canadese classe 2000 in scadenza di contratto col Lille già da mesi ha chiarito di non voler rinnovare il contratto col club francese, di volersi muovere da svincolato. E tra le opzioni che sta prendendo in considerazione c'è anche il Napoli, società che ieri - tramite il suo entourage - ha incontrato per la prima volta.

Quello tra gli agenti di David, il Direttore Sportivo Giovanni Manna e il Presidente Aurelio De Laurentiis è stato un summit andato in scena prima della partita pareggiata 2-2 contro il Genoa. Un incontro necessario dopo i contatti telefonici per chiarire vis-à-vis quali sono le condizioni economiche dell'affare. Ovvero un ingaggio simile a quello di Romelu Lukaku (circa sei milioni di euro netti a stagione) più bonus e commissioni per un calciatore corteggiato da mezza Europa. Che a 25 anni è reduce da una stagione da 25 gol, di cui nove in Champions League.

Il Napoli ha preso nota delle richieste, ha confermato il suo interesse perché la necessità è quella di prendere un grande centravanti per la prossima stagione. Un calciatore da schierare al posto di Lukaku, perché no al suo fianco. Un attaccante che possa alzare il livello di tutto il reparto e prendere il posto di quel Giovanni Simeone che dopo tre stagioni più in panchina che in campo chiederà la cessione per tornare a recitare un ruolo da protagonista. A riportarlo è Tuttomercatoweb.com.