Da Roma - De Rossi pensa a un azzurro per il ruolo di vice Svilar

L'edizione odierna di Leggo svela che la Roma è sulle tracce di Pierluigi Gollini, portiere classe '95 di proprietà dell'Atalanta

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

L'edizione odierna di Leggo svela che la Roma è sulle tracce di Pierluigi Gollini, portiere classe '95 di proprietà dell'Atalanta. In questa stagione Gollini ha giocato in prestito al Napoli, che potrebbe riscattarlo per circa 5 milioni di euro. Se il Napoli non lo riscatterà, la Roma potrebbe fare un tentativo per Gollini, individuato dal club giallorosso come possibile portiere di riserva.

Nel frattempo, come già raccontato nei giorni scorsi, la Roma continua a lavorare anche al rinnovo di Svilar, che sarà il titolare del club giallorosso anche nella prossima stagione.