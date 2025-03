Da Roma - Dipendesse da Ranieri il prossimo allenatore della Roma sarebbe Conte

Il Messaggero di oggi parla della scelte del nuovo allenatore in casa Roma, che come noto sarà una scelta fortemente influenzata da Claudio Ranieri. Se dipendesse dal tecnico testaccino il nome sarebbe soltanto uno: Antonio Conte. Li lega amicizia e stima reciproca con Claudio che considera il salentino un vincente e l’uomo giusto per sopportare le pressioni della piazza. Il problema è che l’ex ct è legato al Napoli e a meno di frizioni insanabili è difficile che possa liberarsi.

È circolato il nome di Gasperini. Allenatore diverso da Conte ma profilo top per iniziare un nuovo corso. Un pour parler c’è già stato: l’inconveniente non è tanto l’altro anno di contratto con l’Atalanta, ma il fatto che Gasp sia in lizza per la panchina della Juve che ad oggi rappresenta la sua priorità. Per questo motivo a sorpresa Ranieri potrebbe virare su Pioli, già contattato dal club dopo l’addio di De Rossi. Claudio ha allenato l’ex tecnico rossonero, lo stima ma sa che come Gasperini anche Pioli è finito nel mirino della Juve.

C'è anche Sarri in lizza: personaggio affascinante sul campo, un po’ meno fuori. Ad oggi non sembra però una prima scelta: essendo libero, la Roma lo avrebbe già potuto bloccare. E se non lo ha fatto è chiaro che sta aspettando una risposta da un tecnico sotto contratto altrove. Il profilo che potrebbe mettere tutti d’accordo è quello di Italiano. Giovane e ambizioso sta portando il Bologna in Champions dopo l’ottimo triennio a Firenze. Convincerlo potrebbe essere il problema minore. Ma poi toccherebbe liberarlo dal Bologna. E qui le difficoltà aumenterebbero.