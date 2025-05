Da Sané a Frattesi: tutti i nomi del super mercato del Napoli

De Bruyne, David ma non solo. Napoli molto attivo sul mercato anche per convincere Conte a restare. Tanti i profili monitorati dal club azzurro che vuole rinforzare la rosa per il ritorno in Champions League. Il Corriere dello Sport oggi in edicola fa l'elenco dei principali obiettivi del club azzurro oltre i due già citati giocatori svincolati ormai ad un passo.

"Manna ha messo le mani anche sul kosovaro Edon Zhegrova, 26 anni, esterno destro d’attacco del Lilla, e nel frattempo lavora per il trequartista Kang-in Lee del Psg (soprattutto se Anguissa andrà in Arabia). In lista c’è sempre Davide Frattesi, pallino del Napoli già a gennaio: il centrocampista dell’Inter e della Nazionale in questo momento è interamente concentrato sulla finale di Champions contro il Psg. Capitolo da riaprire e approfondire a tempo debito. In Germania raccontano anche dell’interesse per la freccia francese Leroy Sané, 29 anni, in scadenza con il Bayern".