Da Torino a sorpresa: "Danilo sta pensando di tornare in Brasile"

Ci sono ancora diverse incertezze sul futuro di Danilo. Il difensore saluterà molto preso la Juventus e si svincolerà, ma come scrive questa mattina Tuttosport in edicola, il centrale non ha ancora deciso se accettare l’offerta del Napoli - contratto pronto di 18 mesi - oppure tornare in Brasile. Sul piatto infatti ci sono anche diverse proposte per il ritorno in patria. Poche ore e tutto sarà più chiaro, Danilo è ad un bivio.

