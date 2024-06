Da Torino: "Buongiorno avanza, ADL propone 2 giocatori graditi a Cairo"

Antonio Conte è innamorato calcisticamente di Alessandro Buongiorno. Lo ha comunicato al diretto interessato nei giorni scorsi

Antonio Conte è innamorato calcisticamente di Alessandro Buongiorno. Lo ha comunicato al diretto interessato nei giorni scorsi in un ristorante torinese, così come al suo presidente De Laurentiis che darà di tutto per accontentare il desiderio del tecnico salentino. Non sarà facile però chiudere questa trattativa in tempi brevi.

Urbano Cairo, dal canto suo, non ha fretta e sa che gli imminenti Europei - ai quali Buongiorno parteciperà in maglia azzurra - possono aumentare il valore del giocatore e il numero delle pretendenti. Il patron granata spera di incassare almeno 45 milioni.

Il Napoli vorrebbe abbassare tale cifra e ha già in mente la strategia per provare a farlo. Come riporta Tuttosport, il nuovo ds Manna ha proposto a Conte di inserire nella trattativa due giocatori ritenuti in esubero e che già in passato sono finiti nel mirino del Torino. Si tratta di Leo Ostigard (difensore di 24 anni, con il contratto in scadenza nel 2026 e cercato dal Toro a gennaio) e di Giovanni Simeone (anche lui con il contratto fino al 2026 e reduce da un'annata in cui ha giocato pochissimo).