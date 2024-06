Da Torino - Buongiorno e l'agente frenano: messo in stand-by il Napoli, vogliono la Premier

Il primo obiettivo del Napoli per la nuova difesa da consegnare ad Antonio Conte è Alessandro Buongiorno. Le ultime sul tema arrivano da Tuttosport

TuttoNapoli.net

Il primo obiettivo del Napoli per la nuova difesa da consegnare ad Antonio Conte è Alessandro Buongiorno. Le ultime sul tema arrivano da Tuttosport: "L’agente di Buongiorno, infatti, ha già dovuto chiarire la situazione a Manna, pur ascoltando con grande attenzione le proposte del ds del Napoli (un Napoli che ha già messo in conto di dover presentare, un giorno, un’offerta da almeno 40 milioni a Cairo, che però già adesso valuta Alessandro almeno 45).

Tuttavia Buongiorno ha ribadito al suo agente di non voler prendere una decisione prima dell’Europeo: se disputasse un bel torneo i candidati acquirenti aumenterebbero, probabilmente si farebbe avanti anche qualche club della Premier, uno dei pallini di Buongiorno insieme con l’ambizioso proposito di giocare in Champions e di lottare per la vittoria del campionato, in Italia o in Inghilterra".