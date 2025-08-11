Da Torino: "C'è anche il Napoli su Elmas! Ma ad oggi il Lipsia chiede tanto"

C’è un nome ‘nuovo’ per rinforzare il centrocampo del Napoli. Un nome non nuovo in assoluto perché si tratta di un ex azzurro, peraltro scudettato e che ha già 189 presenze in maglia azzurra, ma inedito per quanto riguarda questa sessione: si tratta di Eljif Elmas.

Secondo quanto riferiscono i canali social di ‘ToroGoal’, il Torino registra la concorrenza anche del Napoli sulla strada per riprendere in prestito il talento macedone. Ad oggi però le condizioni del Lipsia per il trasferimento sarebbero complicate anche per il Napoli ed è da capire se il club partenopeo vorrà attendere l’evoluzione delle richieste dei tedeschi. In questo caso si complicherebbe la situazione per il Torino, pur avendo il gradimento del giocatore.