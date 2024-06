Da Torino - Cairo non ha fretta di cedere Buongiorno: il Napoli può soddisfare la sua richiesta

Il Napoli è disposto a spingersi fino a quota 40 milioni di euro, la cifra più o meno richiesta da Urbano Cairo per far partire il proprio difensore

Il Napoli resta in forte pressing per Alessandro Buongiorno: secondo quanto riportato dall'edizione odierna de La Stampa, già nelle prossime ore è prevista un'importante accelerazione per evitare sorpassi indesiderati per il capitano del Torino.

Il Napoli è disposto a spingersi fino a quota 40 milioni di euro, la cifra più o meno richiesta da Urbano Cairo per far partire il proprio difensore che ha un contratto in scadenza nel 2028. Il Torino non ha fretta perché il calciatore piace a molti, i partenopei sperano di accelerare presto.