Da Torino: "Di Lorenzo occasione per Giuntoli. Chiesa? Operazione separata"

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di 'Punto Nuovo Sport', è intervenuto Stefano Lanzo, giornalista di Tuttosport.

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di 'Punto Nuovo Sport', è intervenuto Stefano Lanzo, giornalista di Tuttosport: “Il caso Di Lorenzo al Napoli ha interessato molto la Juventus. Giuntoli sa che la frattura può essere difficilmente sanabile e rappresentare ora un’occasione per prenderlo. La Juve ha bisogno di un terzino destro, quindi è da monitorare.

Chiesa-Napoli? Ha un contratto in scadenza nel 2025 e non vorrebbe lasciare la Juventus, ma gli incontri per il rinnovo sono ancora in alto mare. Chiesa stima molto Conte e viceversa, quindi dovesse arrivare al Napoli anche questa sarebbe una situazione da monitorare. Sarebbero due opzioni diverse, non certo uno scambio da poter mettere in piedi per i due club.

Anche la Roma su Chiesa? De Rossi ha un grande rapporto col ragazzo, lo prenderebbe di corsa. La Roma però deve prima lavorare sulle uscite prima di fare un acquisto importante. Nonostante il contratto in scadenza, la Juve valuta Chiesa almeno 40 milioni di euro, ma l’Europeo può far schizzare ancora più in alto la sua valutazione. La sensazione è che la Premier possa approfittarne, ma se dovesse restare in Italia il Napoli avrebbe qualche chances in più della Roma. Almeno se arrivasse davvero Conte”.