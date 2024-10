Da Torino - Idea Simeone per sostituire Zapata: la cifra richiesta dal Napoli

A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio - 3° Tempo è intervenuta Elena Rossin, giornalista di TorinoGranata: "L’infortunio a Duvan Zapata è gravissimo per il Torino perché, insieme ad Adams, era il giocatore che finora ha segnato più gol. Premesso che Vanoli ha sempre dichiarato di voler quattro attaccanti, è vero che più o meno ce li ha, ma non sono punte vere. Rivolgersi al mercato degli svincolati non credo che lo si farà, innanzitutto non è facile trovare un giocatore con le sue caratteristiche, ma soprattutto, se anche uno di loro fosse scelto, avrebbe bisogno di tempo per apprendere il credo calcistico di Vanoli e per avere una forma fisica consona.

Simeone è l’obiettivo del Torino? Sì, potrebbe esserlo. Non è la prima volta che si parla di lui. Bisogna vedere se effettivamente il Torino, a gennaio, sarà della stessa idea. Sicuramente c’è una differenza di valutazione, quella del Napoli è intorno ai 15 milioni, ma il Torino non è disposto andare oltre i 10 milioni, anzi, forse preferirebbe un prestito. Balotelli? Secondo me più una voce giornalistica che reale. Un giocatore di qualità, ma qualche difficoltà l’ha avuta, in passato, in altre squadre e non so se il Torino abbia mai anche solo pensato a lui. Pensabile uno sforzo del presidente? Cairo da tempo non viene allo stadio e non ha contatto con noi giornalisti da tempo, a causa delle contestazioni a seguito della cessione di Bellanova. Bisognerà vedere se Cairo ha intenzione di stanziare un budget importante per gennaio, tempo fa l’ha fatto. Secondo me, tanto dipenderà dalla posizione in classifica a fine girone d’andata".