Da Torino - Il Napoli ha pensato anche ad Arthur, ma l'affare non è caldo

L'edizione odierna di Tuttosport si concentra sulla notizia rilanciata nelle ultime ore dal quotidiano madrileno Marca: in Spagna sono convinti che vi siano richieste per Arthur, il centrocampista brasiliano rientrato alla Juventus dopo il prestito alla Fiorentina. Non rientra nei piani tecnici dei bianconeri che vorrebbero cederlo anche a causa del suo ingaggio che arriva a 9 milioni di euro. Un dato che ha indotto i dirigenti bianconeri a raffreddare le (flebili) intenzioni del nuovo tecnico circa la verifica del brasiliano sul campo.

Così alla Juventus si fregano le mani per le richieste che sarebbero giunte da Everton e Newcastle in Premier League, ma pure dall’Italia con un flebile Napoli e una più calda Roma. Siamo ai sondaggi, anche perché le cifre non sono semplici da gestire per mandare a dama l’operazione. Ma il fatto che si muova qualcosa in uscita anche introno ad Arthur è un segnale positivo per Giuntoli.