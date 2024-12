Da Torino - Il Napoli non cederà Raspadori a una diretta concorrente

vedi letture

Quale futuro per Giacomo Raspadori? La rete realizzata contro il Venezia cambierà qualcosa? Probabilmente sì, anche se un'idea chiara il Napoli ce l'aveva già: non cederlo a una diretta concorrente. E adesso vale a maggior ragione, come scrive l'edizione odierna di Tuttosport:

"Raspadori è scontento dello scarso utilizzo al Napoli e vorrebbe cambiare aria. Difficile però che gli azzurri lo cedano a una diretta concorrente. A maggior ragione dopo il gol decisivo di ieri pomeriggio che ha permesso ad Antonio Conte di agganciare in vetta proprio la Dea".