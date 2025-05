Napoli-Inter, il duello è anche sul mercato: nel mirino lo stesso grande bomber

Sia il Napoli che l'Inter potrebbero acquistare Jonathan David nel corso della prossima sessione di mercato, a parametro zero, dal momento che è in scadenza di contratto con il Lille e recentemente ha annunciato che andrà via in estate. Il duello-Scudetto, dunque, si riflette anche sul mercato. A scriverlo è l'edizione di oggi de La Gazzetta dello Sport:

"Forte del costo zero per il cartellino, però, David ha una richiesta di ingaggio molto elevata – circa 5 milioni netti a stagione – e la proposta nerazzurra è leggermente inferiore rispetto ad altre piovute sul tavolo del procuratore Nick Mavromaras dell’agenzia Axia Sports Management. L’attaccante è seguito da Napoli, Barcellona, Liverpool, Chelsea, Bayern Monaco, Real Madrid. Insomma, la concorrenza non manca. Ma in questo senso potrebbe rivelarsi decisiva la dimensione raggiunta anche dall’Inter negli ultimi anni“.

Nella trattativa fra l’Inter e David, però, c’è un paletto imposto da Oaktree: puntare su parametri zero può pure funzionare, a patto che si tratti di profili giovani, già pronti, futuribili. A ciò si aggiunge una sorta di “clausola”: “per acquisti che non comportano esborsi relativi ai cartellini “puri”, è vietato versare commissioni (astronomiche o meno) a procuratori vari“.