Da Torino - Non solo il Napoli su Gatti: spuntano due club inglesi

Non c'è solo il Napoli, come anticipato nella giornata di ieri da Gianluca Di Marzio di Sky Sport, interessato alle prestazioni di Federico Gatti. Il difensore della Juventus, le cui discussioni finali per il rinnovo sono state rimandate a fine stagione, stando a quanto raccolto dalla redazione di TuttoJuve.com continua ad essere nel mirino di Everton e Newcastle che già si erano interessati nelle scorse sessioni di calciomercato.

