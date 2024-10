Da Torino - Via libera del Napoli alla cessione di Simeone: il prezzo è già fissato

Il Torino è interessato a Giovanni Simeone dopo l'infortunio gravissimo occorso a Duvan Zapata. E' il preferito di Paolo Vanoli nel ventaglio di nomi valutati per rimpiazzare il colombiano. Le ultime arrivano da Tuttosport: "Al tecnico piace molto Giovanni Simeone, attaccante di riserva a Napoli, giocatore che in passato ha fatto molti gol in campionato.

De Laurentiis e Conte sono disposti a cederlo, ma il produttore cinematografico chiede 15 milioni e non intende fare sconti, soprattutto a Cairo che a sua volta non gli aveva fatto sconti su Buongiorno. Il Toro ci proverà. Qualche contatto è già stato allacciato, ma alla fine se i dirigenti granata non tireranno fuori la somma che ha chiesto De Laurentiis, non se ne farà niente".