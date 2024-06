Dal Brasile: "Conte non ha smentito Wesley. Gioca a sinistra, ecco il prezzo"

Diego Mezzogiorno, giornalista di ESPN che ha intervistato Conte durante la conferenza per chiedergli di Wesley, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Wesley del Corinthians? Due settimane fa un giornalista che copre il Corinthians in Brasile ha avuto la notizia che alcuni dirigenti del Napoli stavano seguendo il ragazzo. Quando ho avuto l’occasione di parlare con Conte e con De Laurentiis gliel’ho chiesto. Il Porto ed il West Ham sono sulle tracce di Wesley da tempo, lui gioca nel ruolo di Kvaratskhelia e sarebbe un’opzione per sostituire in futuro il georgiano.

Il mister non mi ha confermato, ma non mi ha detto di no. Se il Napoli lo vuole lo prenderebbe a 10 mln. E’ una scommessa, magari viene in Italia e spacca oppure può essere un buco nell’acqua".