Ultim'ora Napoli su César Inga! L’indiscrezione dal Perù: “Piace il terzino classe 2002”

vedi letture

Riflettori puntati sul Sud America, in particolare sul Perù. Secondo quanto riportato dal giornalista Julio Peña, il Napoli avrebbe messo gli occhi su César Inga, classe 2002, terzino sinistro dell’Universitario de Deportes, una delle squadre più importanti della Liga 1 peruviana. Inga, 23 anni, piede destro, si è distinto per dinamismo, personalità e duttilità: può infatti giocare sia da terzino che da centrale.

Ha collezionato 32 presenze e segnato un gol. Bene anche in Copa Libertadores e con la nazionale peruviana, dove ha recentemente segnato in amichevole contro il Cile. Il suo rendimento non è passato inosservato e diverse squadre all’estero si sono già mosse. Tra queste, oltre a club della MLS, c'è proprio il Napoli, che avrebbe avviato i primi contatti. Inga è considerato una delle promesse più brillanti del calcio peruviano e potrebbe rappresentare un investimento per il futuro.