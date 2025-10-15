Mainoo, non solo il Napoli: concorrenza dalla Premier e da una big italiana

Kobbie Mainoo potrebbe lasciare il Manchester United a gennaio. Stando ad indiscrezioni provenienti dall'Inghilterra, e riportate dal portale specializzato "Football Insider", il centrocampista classe 2005 della nazionale inglese vorrebbe giocare di più per essere certo di essere convocato per i Mondiali, e sarebbe propenso a lasciare i Red Devils.

Il Napoli è tra le squadre interessate, ma la concorrenza sarebbe serrata per gli azzurri, dal momento che anche Juventus, West Ham, Newcastle e Tottenham sarebbero sulle sue tracce. Resta da capire, comunque, quali siano le intenzioni dello United: i Red Devils, al momento, non sarebbero interessati alla cessione di Mainoo, che dovrebbe quindi spingere per lasciare il club.