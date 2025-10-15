Mainoo, non solo il Napoli: concorrenza dalla Premier e da una big italiana
TuttoNapoli.net
Kobbie Mainoo potrebbe lasciare il Manchester United a gennaio. Stando ad indiscrezioni provenienti dall'Inghilterra, e riportate dal portale specializzato "Football Insider", il centrocampista classe 2005 della nazionale inglese vorrebbe giocare di più per essere certo di essere convocato per i Mondiali, e sarebbe propenso a lasciare i Red Devils.
Il Napoli è tra le squadre interessate, ma la concorrenza sarebbe serrata per gli azzurri, dal momento che anche Juventus, West Ham, Newcastle e Tottenham sarebbero sulle sue tracce. Resta da capire, comunque, quali siano le intenzioni dello United: i Red Devils, al momento, non sarebbero interessati alla cessione di Mainoo, che dovrebbe quindi spingere per lasciare il club.
Pubblicità
Calciomercato Napoli
Copertina Torino-Napoli, le probabili formazioni: tocca a Neres, un ballottaggio per Conte di Davide Baratto
Le più lette
Prossima partita
18 ott 2025 18:00
Serie A Enilive 2025-2026
Serie A Enilive 2025-2026
in onda su DAZN
|VS
|Torino
|Napoli
In primo piano
Juan Jesus: “Immortale? Napoli apice della mia carriera, voglio continuare! Su Beukema, Marianucci e il Torino..."
Pierpaolo MatroneSpalletti a 360°: "Via da Napoli perché ADL aveva preso il sopravvento! Una volta disse una cosa inascoltabile..."
Francesco CarboneDe Bruyne dal Belgio: “Conte? Nessuna polemica! A Napoli sto bene, gioco molto e siamo primi!”
Arturo MinerviniDa 0 a 10: lo scudetto già assegnato, l’infortunio che stravolge la storia, i nuovi intoccabili di Conte e la reazione dei rosiconi anti De Bruyne
Antonio NotoRileggi liveConte in conferenza: “Meriti al Genoa, ma 2T solo noi! Arrivata energia dalla panchina…”
Podcast TN
© 2025 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Tuttonapoli.net per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com