Nome nuovo per il centrocampo: Napoli su Haidara! E’ in scadenza col Lipsia: i dettagli
Si profila un duello di mercato fra il Napoli e l'Aston Villa. Stando a quanto riportato dal giornalista Ekrem Konur di CaughtOffside, i due club avrebbero messo nel mirino Amadou Haidara del Lipsia. La situazione contrattuale del centrocampista lo rende, infatti, un obiettivo particolarmente appetibile sul mercato.
L'accordo del nazionale maliano (47 presenze, 2 gol) con il club tedesco scade nel giugno prossimo. Il mediano classe 1998 spera di fare le valigie già nel mese di gennaio, dato che non è stato ancora utilizzato in questa stagione. Il valore del suo cartellino si aggira sui 12 milioni di euro, una cifra che, unita al contratto in scadenza, rende Haidara un'occasione ghiotta per i club alla ricerca di un ulteriore tassello per la linea mediana.
