Dal Portogallo: "Il Napoli ci prova per Gyokeres se Osimhen va al Psg, le cifre"

vedi letture

Il Napoli continua a tenere gli occhi su Viktor Gyokeres, attaccante dello Sporting Lisbona che piace a diversi club. Secondo quando scrivono i portoghesi di Report, il club azzurro attende un'offerta per cedere Victor Osimhen e per l'eventuale sostituzione avrebbe messo gli occhi sulla punta svedese, che nella scorsa stagione ha segnato 29 gol e fornito 10 assist.

Come spiega Report, però, lo Sporting Lisbona non cederà il proprio bomber per meno di 100 milioni di euro (il valore della sua clausola rescissoria) e vorrebbe trattenerlo almeno un altro anno.