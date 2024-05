Dal Portogallo: “Pedro Gonçalves obiettivo numero 1 in caso di cessione di Kvaratskhelia"

Pedro Gonçalves obiettivo numero 1 in caso di cessione di Kvaratskhelia.

Pedro Gonçalves obiettivo numero 1 in caso di cessione di Kvaratskhelia. Questa la notizia che arriva dal Portogallo, in particolare da Abola.pt, che spiega come l'addio di Mbappè al Psg potrebbe scatenare un effetto domino che coinvolgerebbe anche il classe '98 dello Sporting Lisbona. Come si legge, De Laurentiis difficilmente lascerà andare via il suo gioiello georgiano, ma in caso di offerta irrinunciabile sarebbe costretto a cedere alla corte dei parigini.

In tal caso, il 25enne attaccante portoghese, è ritenuto uno dei nomi più caldi per la sostituzione del numero 77 azzurro. Secondo le informazioni raccolte da Abola Gonçalves è da tempo nei radar dello scouting del Napoli, che l'ha sempre tenuto in grande considerazione nel caso in cui dovesse esserci la necessitrà di un calciatore con le sue caratteristiche.